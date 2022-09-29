30 сентября подпишут договоры о вхождении в состав России новых регионов, - Песков

Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле, глава государства Владимир Путин примет в ней участие.

"Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что это не послание президента Федеральному Собранию, а другой формат.

"Послание президента состоится позже, мы будем вас своевременно об этом информировать", - добавил Песков.

Напомним, ранее депутатам Госдумы разослали приглашение на мероприятие.