Байден обещает помочь голодающим американцам продуктовыми карточками

Президент США Джо Байден пытается "соскочить" с экономических проблем в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, обещая увеличить поддержу голодающим американцам продуктовыми карточками. Об этом пишет The Wall Street Journal, причем статья является редакционной, то есть отражает позицию редакции.

Отмечается, что федеральные власти США тратят на продуктовые карточки 114 миллиардов долларов в год, но Байден обещает давать больше, так как на носу выборы. Поэтому он пообещал "покончить с голодом в Америке" к 2030 году. Этому будет посвящена специальная пресс-конференция в Белом доме. Карточки обещают выдавать даже студентам.

Но проблема не в том, что пособий на всех не хватает. В 2021 году талоны на еду получали свыше 41 миллиона американцев. Для сравнения, в 2019 году их было 35 миллионов. Министерство сельского хозяйства увеличило пособие более чем на 20%. Всего за два года расходы на продуктовые карточки выросли с 60 до 114 миллиардов, что легло новым бременем на плечи налогоплательщиков. Новые изменения обойдутся в течение десятилетия в 250-300 миллиардов долларов.

Другая проблема в том, что рекордная инфляция на продукты (уже свыше 11%) вынудит американцев есть больше фастфуда, который дешевле, но вреднее.

"Документ Белого дома о питании — пространный список идей от расширения налоговых льгот на детей до обещаний увеличить закупку местных продуктов для нужд федеральных тюрьм. Так почему бы не открыть фермерский рынок сразу во дворе тюрьмы?" - говорится с иронией в статье.

Как и всякое соцобеспечение, продуктовые карточки некогда рассматривались как временная помощь людям в трудной ситуации. Но со временем программа распухла так, что превратилась в неотъемлемое право. При этом она не только не искоренила голод, но и "посадила" население на зависимость от властей. Вот это и есть настоящая проблема Америки, заключает редакция.