29 Сентября 2022
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Фото: Накануне.RU

В УрФУ открыт ситуационный центр по вопросам частичной мобилизации

В Уральском федеральном университете открыт ситуационный центр, в котором студенты и преподаватели вуза смогут получить консультацию по вопросам частичной мобилизации.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрФУ, ситуационный центр создан в самом университете.

"Мы собираем вопросы студентов, преподавателей и сотрудников по частичной мобилизации", - отметили в вузе.

Задать свой вопрос можно по телефону +7 800 100-50-44, либо написав письмо на электронную почту help@urfu.ru.

Напомним, на этой неделе на Среднем Урале была открыта "горячая линия" по вопросам частичной мобилизации. Туда можно обратиться, если вы считаете, что вам или вашему близкому родственнику не должны были вручать повестку. Сюда же можно сообщить и о проблемах в организации быта мобилизованных.

Теги: УрФУ, центр, мобилизация



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