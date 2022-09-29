Алиханов объяснил, как частично мобилизованные могут уехать за границу

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о том, что регион находится "под особым вниманием" федерального центра. Он также ответил на вопросы о частичной мобилизации, затронув тему выезда за границу. Ролик длительностью чуть более 12 минут Алиханов опубликовал на своей странице "ВКонтакте".

"Калининградцам, которым не удалось пересечь границу, необходимо прийти в военкомат и проверить, есть ли они в списках тех, кто попадает под частичную мобилизацию. Такие граждане должны уточнить данные о себе, информацию проверят и только потом можно будет выезжать за границу", - сказал Алиханов.

Точное количество жителей области, которые должны быть мобилизованы, является тайной, и губернатор не может озвучить цифру, хотя и знает ее. Алиханов повторил слова главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о том, что призыву подлежат 300 тыс. россиян или чуть больше 1% от мобилизационного ресурса России. Есть в Калининградской области и добровольцы, которые "достойны уважения", говорит Алиханов. При этом не все сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса будут забронированы, следует уточнить, есть ли бронь у того или иного сотрудника. Это надо уточнять в отделе кадров.

"Мобилизованных обеспечат базовым комплектом того, что надо для выполнения задач. Возможность что-то отправить сверх базового комплекта есть. Если есть желание помочь, то можно звонить по телефону в Калининграде (4012) 336-995", - сказал Алиханов.

Губернатор заявил о том, что появилось огромное количество ложной информации о частичной мобилизации, слухов, цель которых – спровоцировать панику.

"Прошу вас не поддаваться на слухи и не плодить их, не действовать в режиме пересказа небылиц", - сказал Алиханов.

Самый западный регион России, говорит Алиханов, окружен недружественными странами, но при это является одним из самых защищенных с точки зрения армейских подразделений регионов. Сейчас в области идут учения, губернатор попросил отнестись к этому с пониманием.