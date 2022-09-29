Антикоррупционный департамент выявили ряд нарушений в реализации свердловских соцобъектов

В ходе выездных проверок социальных объектов Свердловской области были выявлены существенные недостатки в реализации последних. Представители местного департамента противодействия коррупции и контроля особое внимание уделили Ирбиту, Карпинску, а также Пышминскому и Березовскому г.о.

Как сообщают в департаменте, сроки сдачи в эксплуатацию школы на 400 мест в п. Пышма могут быть перенесены на более поздний срок. Строительство затянулось из-за "недоработок со стороны администрации городского округа и муниципального заказчика", что привело к дополнительным тратам - как ресурсным, так и финансовым.

В это же время в Ирбите выявлена неудовлетворительная организация работ при строительстве крытого катка с искусственным покрытием. Для реализации проекта привлекались федеральные средства. В Березовском и Карпинске ситуации схожие - проблемы с газификацией и подключением домов, к которым привели "недостатки в организации работы органов местного самоуправления" в данной сфере.

По информации специалистов департамента, министерство агропромышленного комплекса и муниципальные власти также допустили ряд упущений при введении в оборот используемых земель сельско-хозяйственного назначения.