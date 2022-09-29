29 Сентября 2022
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Общество Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Петербуржцы просят вернуть кондукторов во все автобусы

Депутат петербургского Законодательного собрания Александр Ржаненков написал трогательный пост о вежливом кондукторе, которая смогла скрасить хмурый вечер пассажирам автобуса №186, просто делая свою работу с улыбкой и теплом. Подписчики депутата поблагодарил его за добрую историю, после чего рассказ перепостила страница Комитета по транспорту, «снявшего» кондукторов с большинства городских маршрутов в ходе транспортной реформы.

транспорт, лп(2022)|Фото: gov.spb.ru/gov/otrasl/c_transport/ скрин

По мнению горожан, рассказ о пятничной поездке только подчеркивает, каким ошибочным было решение об отмене кондукторов. По кондукторам и «счастливым билетикам» скучает не один только Ржаненков, и людям хотелось бы вновь видеть их в каждом салоне общественного транспорта.

транспорт петербурга, лп(2022)|Фото: gov.spb.ru/gov/otrasl/c_transport/скрин

Возможность расплатиться не только карточкой или электронным проездным была удобна: те, кто решил избавиться от кондукторов и возможности расплатиться наличными, будто бы живут в каком-то другом городе, где не бывает сбоев электроники и ситуаций, когда при себе нет ни проездного, ни банковской карты.

«А вот у меня поездка в трамвае, и кстати, вчера, вызвала крайнюю степень удивления! В трамвае невозможно наличными оплатить проезд! Понимаю, далеко не каждый пассажир без карты и проездного, но бывает и так. А вот контролёр появился сразу. Не смешно совсем! Или те, кто так "заботливо" установил другой порядок оплаты живут в другом городе, а здесь так, наездом?», - написала пассажирка.

Отмена возможности рассчитаться за проезд на большинстве маршрутов петербургского наземного транспорта просто купив билет у кондуктора стала одним из самых болезненных моментов перехода на новую модель транспортного обслуживания – петербуржцы и эксперты по транспорту называли такой подход дискриминационным и вредным. Впоследствии выяснилось, что в лазурных автобусах нового образца довольно часто не срабатывали валидаторы и граждане не могли оплатить проезд так, как это предписано новой процедурой.

Теги: транспортная реформа, кондукторы, общественный транспорт, оплата проезда



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