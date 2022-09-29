29 Сентября 2022
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Фото: forumspb.com

Экс-журналисты "Эха Москвы" объединят свой контент на новой платформе "Эхо"

Команда радиостанции "Эхо Москвы", ликвидированной в этом году основным владельцем – государственным холдингом "Газпром медиа", перезапустит свой проект под названием "Эхо". Руководителем станет шеф-редактор "Эха Москвы" Максим Курников, об этом он сообщил в эфире телеканала "Дождь"* (*внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ).

Предполагается, что у "Эха" будет свой сайт, страницы в соцсетях, приложение. Централизованной редакции при этом у проекта не будет – новое "Эхо" объединит контент бывших сотрудников "Эха Москвы", многие из которых теперь делают свои собственные подкасты/блоги/передачи на самых разных платформах. Так, ожидается, что к "Эху" присоединится "Живой гвоздь" – YouTube-проект экс-главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова"* (*внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюстар РФ).

Теги: эхо москвы, контент, проект, журналисты



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