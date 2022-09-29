Власти Прикамья проверят "обращение мобилизованных, которых бросили ночевать в поле"

В Пермском крае, предположительно, мобилизованные жители Березников пожаловались на то, что их якобы "бросили" в поле без палаток и сухих пайков, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись появилась в Telegram-каналах и группе "ЧП Березники" социальной сети "ВКонтакте". Автор видеоролика, назвавший себя старшим лейтенантом медицинской службы запаса, сообщил, что их группу будто бы выгрузили в поле. В результате мобилизованным якобы пришлось жечь костры и самостоятельно организовывать быт. На видеоролике видно разбросанные на земле вещи людей.

"Приехали в поле, выгрузили, костер зажигаем. Никто не ждет. Очередь из автобуса. Обещали к завтрашнему утру. Даже палатку с печкой не дали. Ночуйте в поле и пофиг. Автобус уехал, никто никому не нужен. Сухпая не было, подъемных не было. Как стадо баранов загнали. Сами мобилизуемся потихоньку: выбираем старших, организовываемся в группы", - сообщил автор видеоролика.

В пресс-службе губернатора Накануне.RU прокомментировали видео и заявили, что информация в данном посте нуждается в дополнительной проверке.

"Представители краевых властей общались с командиром части, который не подтверждает данную информацию. В случае если будет доказано несоответствие данной информации действительности, правоохранительные органы вправе привлечь данный паблик за распространение фейков о вооруженных силах",— отметили в пресс-службе губернатора.

Отметим, что буквально сегодня в Прикамье состоялось заседание краевого правительства, во время которого военный комиссар Прикамья Александр Коковин кратко прокомментировал информацию от призывников из Елани, пожаловавшихся на переполненный пункт сбора.

"Есть жалобы от населения. От тех парней, которые прибыли в Елань, что сидим сутки, никто нами не занимается. Законом предусмотрено в течение суток прием граждан. На эти сутки мы как раз даем воду, сухой паек. Они находятся в автобусе, в тепле. В течение суток происходит преим граждан, одевают воинскую военную форму, ставят их на довольствие, в том числе и горячее питание. Мы понимаем, что они не на курорт едут. Размещаем часть в казармах, часть в палаточном фонде. Размещаем. Никто не будет забыт", - подчеркнул Ковин.

И на вопрос губернатора о том, не ночует ли кто-то в поле, он ответил отрицательно, подчеркнув, что призывники остаются в автобусах, в тепле и сухой паек на первые сутки выдан.

Махонин поручил министру территориальной безопасности Пермского края Виктору Батмазову лично приехать в Елань, проверить содержание и обеспечение всех условий пребывания для мобилизованных и доложить губернатору.