Депутатов Госдумы пригласили 30 сентября в Кремль на мероприятие с участием Путина

Депутатов Госдумы пригласили на 30 сентября в Кремль на мероприятие с участием президента России. О подробностях события не сообщается. РИА Новости со ссылкой на депутата ГД Дениса Парфенова сообщает, что мероприятие состоится в 15 часов мск.

Ранее в Госдуме и Совете Федерации сообщили, что не будут проводить на этой неделе внеочередных заседаний, связанных с возможным вступлением в состав РФ ДНР и украинских областей, подконтрольных ВС РФ. В Кремле сообщали, что Путин встретится с главами перечисленных регионов, но будет ли мероприятие публичным – не говорилось. Также не сообщалось, будет ли принимать Путин участие в концерте в Москве, посвященном референдумам в Донбассе.