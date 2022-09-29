29 Сентября 2022
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Политика В России
Фото:Накануне.RU

Депутатов Госдумы пригласили 30 сентября в Кремль на мероприятие с участием Путина

Депутатов Госдумы пригласили на 30 сентября в Кремль на мероприятие с участием президента России. О подробностях события не сообщается. РИА Новости со ссылкой на депутата ГД Дениса Парфенова сообщает, что мероприятие состоится в 15 часов мск.

Ранее в Госдуме и Совете Федерации сообщили, что не будут проводить на этой неделе внеочередных заседаний, связанных с возможным вступлением в состав РФ ДНР и украинских областей, подконтрольных ВС РФ. В Кремле сообщали, что Путин встретится с главами перечисленных регионов, но будет ли мероприятие публичным – не говорилось. Также не сообщалось, будет ли принимать Путин участие в концерте в Москве, посвященном референдумам в Донбассе.

Теги: кремль, госдума, депутаты, владимир путин



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Развитие сюжета:

Ранее 29.09.2022 13:03 Мск 30 сентября подпишут договоры о вхождении в состав России новых регионов, - Песков


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