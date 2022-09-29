29 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области заработали "горячие линии" по отсутствию отопления

Подключение жилищного фонда и социальных объектов Среднего Урала к отоплению завершается. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в муниципалитетах заработали "горячие линии" по приему жалоб.

"О проблемах с отоплением, например, если в доме отсутствует тепло или недостаточная температура в теплоносителях, теперь можно сообщать, позвонив на "горячие линии", организованные во всех муниципалитетах нашей области", - пояснил исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Телефоны опубликованы на сайте МинЖКХ Свердловской области.

Напомним, ранее сообщалось, что подготовка к отопительному сезону на Среднем Урале в этом году обошлась в 8 млрд рублей.

Теги: отопление, горячие линии, Свердловская область



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