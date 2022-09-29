29 Сентября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

На месте магазинов Lego в России откроется сеть "Мир кубиков"

На месте магазинов Lego в России появится мультибрендовая сеть "Мир кубиков", ее откроет группа компаний Inventive Retail Group.

Первые магазины под новыми вывесками откроются в Москве и Санкт-Петербурге 29 сентября, всего в новой сети будет 60 магазинов в более чем 20 городах страны. Площадки будут обновляться и открываться до конца октября, передает РБК со ссылкой на президента группы Тихона Смыкова.

Ранее Inventive Retail Group развивала в России сеть магазинов под брендом Lego – по эксклюзивному договору с производителем. При этом продажи конструкторов этой марки в других магазинах компания не ограничивала.

В магазинах "Мир кубиков" можно будет купить как Lego, ввезенные по параллельному импорту, так и конструкторы и игрушки других брендов.

Теги: lego, мир кубиков, магазины



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