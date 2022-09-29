Власти не могут дать внятный ответ о законности поездок в период мобилизации

Главе комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрею Клишасу пришлось давать пояснения после утреннего поста его коллеги по парламенту, спикера Госдумы, "единоросса" Вячеслава Володина.

Тот сегодня напугал граждан, заявив, что все военнообязанные должны оставаться по месту жительства. При этом Минобороны РФ в лице официального представителя Игоря Конашенкова заявило, что введение ограничений на поездки граждан во время частичной мобилизации не предусматривается, можно выезжать даже за границы РФ.

"Закон не предусматривает ограничений в период мобилизации по выезду за пределы РФ для лиц, состоящих на воинском учёте, но ещё не получивших повестку", - написал Клишас.

При этом речи об ограничении в передвижении по регионам и между регионами вообще не идет.