В Прикамье о призыве оповещены все подлежащие мобилизации граждане

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов на заседании правительства региона сообщил, что о призыве оповещено 100% подлежащих мобилизации граждан. Об этом он сказал во время заседания правительства Прикамья, передает корреспондент Накануне.RU.

Военную подготовку жители региона будут проходить в Свердловской и Тюменской областях. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что власти постараются предоставить для мобилизованных все самое необходимое. Губернатор сообщил, что в краевой минтербез поступило более 100 обращений по вопросам мобилизации. Махонин поручил Батмазову лично проверить содержание и обеспечение всех условий пребывания для мобилизованных.

Также губернатор отметил, что мобилизация в стране не проходила с 40-х годов прошлого века и подчеркнул, что Пермский край - "кузница оборонно-промышленного комплекса" - на территории 25 объектов работают на обеспечение нужд армии.

Военный комиссар Прикамья Александр Коковин сообщил, что мобилизованные получают продуктовый набор, воду, перевязочные пакеты. Отправку мобилизованных для дальнейшего обучения планируется завершить до 1 октября. Также Ковин кратко прокомментировал информацию от призывников из Елани, о том, что они находятся в центре сутки и ими никто не занимается.

"Постепенно всех распределим", - заявил военный комиссар Прикамья.