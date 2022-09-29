В Челябинской области выросли цены на соль и молоко

В Челябинской области за две недели выросли цены на молоко, соль и яйца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Так, молоко подорожало на 4,14% (2,62 руб.), десяток куриных яиц – на 2,58% (1,51 руб.), соль – на 2,41% (0,38 руб.).

В перечень мониторинга социально значимых продуктов включены 14 позиций. Из них пять позиций немного выросли, а девять показали снижение цен за две недели. Так, стоимость свинины снизилась на 4,19% (13,04 руб.), курицы на 5,1 % (8,75 руб.) и крупа гречневая за кг на 2,51 % (3,05 руб.).