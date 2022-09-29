В Астраханской области на границе с Казахстаном установят мобильный пункт военкомата

В Астраханской области на пограничном пункте с Казахстаном будет развернут мобильный пункт военкомата, говорится в сообщении правительства региона.

Сейчас на границе в Астраханской области скопилось большое количество автомобилей и людей, желающих покинуть РФ.

"В пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата", - говорится в сообщении.

Накануне из-за скопления автомобилей в Красноярском районе области был введён режим повышенной готовности. Для иногороднего и иностранного транспорта изменён маршрут движения к Караузеку — проезд через понтонную переправу и село Красный Яр ограничен, а новый маршрут из Астрахани проходит через мост в посёлке Новоурусовка.

Ранее мобильный пункт военкомата расположился на погранпереходе "Верхний Ларс" между Россией и Грузией. Сначала сообщалось, что повестки там будут вручать только жителям Северной Осетии, пытающимся покинуть страну, но в итоге распространили эту практику на всех россиян.