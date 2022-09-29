29 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловчанке, выставлявшей маленькую дочь на мороз, дали три года колонии

Суд вынес приговор жительнице уральского города Кушва. Женщина отправится в тюрьму за применение насилия и жестокое обращение с маленькой дочерью.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с июля 2020 по декабрь 2021 года мать издевалась над своей дочерью 2012 года рождения. В частности, она наносила девочке побои и применяла другое физическое насилие.

Помимо побоев, в осенне-зимний период злоумышленница выставляла дочь без одежды и обуви на период от 30 минут до четырех часов в неотапливаемые сарай и баню. Более того, в свое отсутствие горе-мать привязывала ребенка на весь день к кровати.

Как отметили в прокуратуре, в суде свердловчанка свою вину признала частично и от дачи показаний отказалась, воспользовавшись 51-й статьей Конституции. Кушвинский городской суд признал ее виновной в издевательствах над дочерью и назначил 3 года и 15 дней в колонии общего режима.

Теги: ребенок, побои, суд



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