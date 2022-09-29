В Екатеринбурге осудили участников наркосиндиката, поднявших на продаже героина и синтетики 52 миллиона рублей

19 членов крупного уральского наркосиндиката осудили на сроки от 5 до 15 лет за реализацию наркотических средств на сумму свыше 52 млн рублей. Более того, при обыске было изъято около 3 кг героина и синтетики, что приравнивается к более чем 10 тыс. разовым дозам.

Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, преступная группа действовала на межрегиональном уровне и включала в себя еще двух человек: одна из них скончалась от болезни во время следствия, а материалы в отношении второго выделены в отдельное производство. Большинство подсудимых сами принимали то, что продавали, а продавали они много - Горелых отметил, что количество обнаруженного вещества многократно превышало крупный и особо крупный размер. В итоге фигурантов дела задержали оперуполномоченные подразделения по борьбе с наркобизнесом областного ГУ МВД совместно с коллегами из ОВД Нижнего Тагила.

Факт того, что конфискованный товар является наркотиком, подтвердило исследование ЭКЦ Главного управления МВД. Для продажи преступники создали три интернет-площадки, через которые приобрести "запрещенку" могли жители Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также Пермского края. Интернет-магазины работали по привычному для потребителей функционалу: отображали список и цену продукции, способы оплаты, перечень районов, где можно было бы забрать товар и даже раздел с претензиями.

"Чтобы установить финансовые каналы ОПГ, сотрудникам полиции потребовалась помощь межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу. Органами внутренних дел проведено 110 комплексных, физико-химических и дактилоскопических экспертиз. В качестве свидетелей допрошено более 100 человек. В отношении 15 наиболее активных участников сообщества была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные задержанные до судебного разбирательства находились под домашним арестом, в отношении других - запрет определенных действий или подписка о невыезде. Следователям свердловского главка МВД понадобилось 13 месяцев для сбора доказательственной базы по данному уголовному делу. По распоряжению начальника ГСУ ГУ МВД области генерал-майора юстиции Владимира Миронова была создана усиленная следственно-оперативная группа, возглавлял которую опытный руководитель подполковник юстиции Дмитрий Гусев", - рассказал Валерий Горелых.

Он также добавил, что дело заняло 130 томов и было направлено в Орджоникидзевский суд Екатеринбурга, который и вынес решение.