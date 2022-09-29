В Челябинской области начала снижаться заболеваемость коронавирусом

В Челябинской области начала снижаться заболеваемость коронавирусом. За сутки подтверждено 1 тыс. 176 случаев COVID-19, в том числе у 50 школьников.

Днем ранее в регионе заболевание было выявлено у 1 тыс. 256 человек.

При этом отмечается рост смертности. За сутки от коронавируса скончались 5 человек. Днем ранее 3 человека.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, всего за время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 375 тыс. 330 человек. Умерло – 9 тыс. 198 пациентов.

В настоящий момент в регионе 13 тыс. 898 заболевших. За сутки выписаны 1 тыс. 702 человека, всего в регионе выздоровели 352 тыс. 186 пациентов.