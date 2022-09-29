29 Сентября 2022
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В Тюмени волонтеры сдали кровь и плазму для раненных военных

В Тюмени волонтеры сдали кровь и плазму для военных. Об этом Накануне.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Сейчас краснодонская станция переливания крови развернута в суходольской больнице. Как сообщил руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев, волонтеры продолжат сдавать кровь и впредь.

"Мы планируем, что каждый поток волонтеров, который будет приезжать сюда, будет сдавать кровь и плазму для раненых солдат. Приятно было слышать слова благодарности от врачей, которые говорят, что кровь очень нужна, но желающих из местных не хватает", - заявил он.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о потерях Вооруженных сил РФ за семь месяцев военной спецоперации на Украине. По его словам, погибли 5937 человек. Он не назвал число раненых и контуженых, но отметил, что 90% раненых вернулись в строй и продолжают службу.

Также Шойгу сказал о предположительных потерях ВСУ – около 100 тыс. человек.

В Тюменской области власти оказывают максимальную поддержку мобилизованным. Так, ранее региональное отделение Единой России в Тюменской области и ОНФ в рамках проекта "Все для Победы" запустило новую акцию - "100 миллионов для Победы.

Суть акции состоит в сборе денежных средств для помощи мобилизованным жителям региона. В акции приглашают поучаствовать 1000 меценатов, готовых внести вклад в победу - по 100 000 рублей. Средства пойдут на покупку необходимого спецоборудования: квадрокоптеры, тепловизоры, дальномеры и другие средства.

Теги: Молодая гвардия, кровь, волонтеры. доноры



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