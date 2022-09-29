29 Сентября 2022
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Forbes: Газ в Европе закончится раньше, чем говорят европолитики

Можно с уверенностью сказать, что грядущей зимой запасы газа в европейских хранилищах закончатся раньше, чем большинство европейских лидеров публично заявляют. И, что еще важнее, летом Европе не удастся пополнить запасы в достаточной мере, так что следующая зима вообще может обернуться катастрофой. Об этом в журнале Forbes пишет президент инвестиционной компании Teucrium Сэл Гилберти.
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В статье отмечается, что Германия и другие страны Европы, похоже, сумели сэкономить достаточно газа летом, чтобы заполнить свои хранилища на 80–90%. Но их теперь практически нечем пополнять. Страны пытаются перейти на СПГ, уголь, дизтопливо, но все это им мало поможет.

В дальнейшем ситуация будет становиться только хуже. В обычных условиях запасы газа в хранилищах достигают самого низкого уровня к концу зимы, но это при продолжающихся поставках. А сейчас их не будет, а значит, запасы газа в европейских хранилищах закончатся где-то в середине зимы, и то если она не будет слишком суровой и если меры экономии будут адекватными.

"Суровая реальность заключается в том, что, хотя эта зима будет тяжелой, через год Европа снова может оказаться в положении безработного потребителя, у которого едва хватает средств на покупку предметов первой необходимости", - заключает Гилберти.

Украинский телеграм-канал "Легитимный" резонно пишет о раздувании Западом военного конфликта, что "США и Британии не выгодно завершать украинский кризис сейчас. Они еще не "распилили" европейский технологический и промышленный потенциал. Вся конструкция только начинает вырисовываться".

Теги: газ, Европа



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