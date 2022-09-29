29 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Уральского врача, осужденного за педофилию, оправдали по причине отсутствия преступления

Свердловский областной суд оправдал врача из Екатеринбурга Владимира Громова, которого обвиняли в педофилии. Сегодня судья отменил приговор Сысертского суда, который назначил свердловчанину 5 лет колонии строгого режима.

Напомним, что медика признали виновным в ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста", после чего приговорили к 5 годам колонии строгого режима. Гособвинитель заявил, что, находясь в п. Исток, Громов показывал половые органы маленьким девочкам.

В то же время защита уверяла суд, что у мужчины имеются проблемы со здоровьем, сопровождающиеся недержанием. Из-за этого он отлучился "в кусты", где его за процессом увидели дети, которые после рассказали родителям о незнакомце без штанов. В поддержку врача даже была создана петиция, которая всего за месяц собрала 62 тыс. подписей.

Облсуд установил, что событие преступления отсутствует, а с Громова сняли все обвинения.

Теги: педофилия, врач, суд



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