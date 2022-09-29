На Среднем Урале могут ограничить новые требования для бизнеса

В Свердловской области предлагается ввести новые меры поддержки для бизнеса. Речь идет об ограничении действий любых новых обязательных требований для бизнеса сроком 6 лет. Помимо этого, в году будет всего два дня, когда подобные требования могут вводиться.

"Предполагается, что новые требования будут вступать в силу 1 марта или 1 сентября, но не ранее, чем через 90 дней после принятия нормативно-правового акта", - сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики.

Инициатором идеи выступил глава региона Евгений Куйвашев. Предложение внесено в заксобрание Свердловской области.

Напомним, что ранее областному министерству экономики было поручено запретить ввод новых требований к бизнесу до конца 2023 года.