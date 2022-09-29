К концу года свердловчане могут перевести мошенникам больше 1,1 млрд рублей

К концу 2022 года жители Свердловской области могут перевести различным аферистам больше 1,1 миллиарда рублей. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил руководитель отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска регионального ГУ МВД Артем Лаздынь.

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По его словам, хотя на Среднем Урале и наблюдается снижение данного вида преступлений, ущерб от мошенничеств только растет.

"Если по итогам 2021 года в Свердловской области ущерб за 12 месяцев составлял 1 млрд 100 млн рублей, то за 8 месяцев 2022 года он составляет более 730 млн рублей", - рассказал подполковник Лаздынь.

Он отметил, что если так будет продолжаться, то к концу года ущерб пострадавшим от мошенников свердловчанам превысит 1,1 млрд.

"Тенденция на снижение идет, прослеживается по всей России. Но, к сожалению, данный вид преступления остается очень высоким, и по Свердловской области в том числе", - добавил представитель МВД.

Как сообщало Накануне.RU, с объявлением частичной мобилизации на Среднем Урале сразу активизировались мошенники, которые наживаются на данной ситуации.