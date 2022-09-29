29 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Политика
Фото: Госдума РФ

Безсонов раскритиковал Онищенко за слова об аптечке для мобилизованных

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов подверг критике выступление депутата Госдумы, бывшего главного санврача РФ Геннадия Онищенко, который в эфире радио "Комсомольская правда" сказал, что "со своим набором аптечки в армию никто не ходит и в этом необходимости нет". Он также заверил, что сам солдат себя не лечит.

На фоне множества сообщений, что мобилизованным приходится самим покупать себе предметы первой необходимости Безсонов назвал выступление Онищенко примером того, что пока "динозавры" будут и дальше принимать решения, успеха не видать.

"Еще недавно так же говорили про беспилотники. Я не понимаю, зачем нужны такие эксперты в эфире? В редакциях тоже "динозавры", которые до сих пор думают, что фотоаппарат заряжается пленкой, а топографические карты бывают исключительно в бумажном виде??? Ау, друзья!!! Мы воюем с высокотехнологичным врагом. Очнитесь, наконец!!!!" - призвал он.

Теги: Даниил Безсонов, Геннадий Онищенко, мобилизация



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