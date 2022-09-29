29 Сентября 2022
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Политика Южный ФО В России
Фото: Накануне.RU

Азовское станет внутренним морем России, - глава парламента Крыма

Ожидаемое вхождение в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей закрепит за Азовским морем статус исключительно внутреннего моря РФ, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Азовское море становится нашим внутренним. Это серьезное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство", - сказал он РИА Новости.

По его словам, мариупольский порт становится важным грузовым пунктом, каким всегда и являлся.

"Грузовое сообщение тоже должно восстановиться в полной мере. Уверен, что можно будет реализовать много различных программ", - подчеркнул Константинов.

Теги: Азовское море, Владимир Константинов



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