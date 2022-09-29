Жителя Тюменской области осудили за незаконное изготовление и хранение боеприпасов

Заводоуковский районный суд вынес приговор ранее судимому 33-летнему Виталию Абрамкину за незаконное изготовление и хранение боеприпасов, ему назначено наказание четыре года лишения свободы в колонии строго режима, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системе Тюменской области.

Как следует из материалов дела, Абрамкин находился на лечении в туберкулезном диспансере. В больничной курилке он обнаружил осиное гнездо, которое решил уничтожить взрывом самодельной бомбы. Из подручных материалов он и изготовил самодельное взрывное устройство. Хранил его в прикроватной тумбочке.

Вечером 19 июля 2021 года Абрамкин показал бомбу соседу по палате. Из любопытства тот взорвал ее в коридоре. Во время взрыва никто не пострадал.

По заключению эксперта, устройство с массой заряда около 15 граммов обладало фугасным и осколочным поражающим действием, способным причинить человеку травмы различной степени тяжести.