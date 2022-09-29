Министр спорта – о мобилизации: "Спортсмены – не исключительные люди, но определенные меры защиты будут"

29 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: Накануне.RU

Министр спорта – о мобилизации: "Спортсмены – не исключительные люди, но определенные меры защиты будут"

Верифицированный Telegram-аккаунт Федерации скалолазания России разместил и позже удалил объявление о сборе "имущества, крайне необходимого на Донбасе" (авторское написание сохранено – прим. ред.).

Авторы объявления не указали, для кого именно собирается помощь: для мобилизованных, уже находящихся в зоне СВО или это гуманитарная помощь для жителей региона.

"Уважаемые друзья!

Просим оказать содействие  в сборе имущества, крайне необходимого на Донбасе.

Будет уместна помощь в любом количестве:

- Спальные мешки экстра большого размера с температурным режимом от - 20 градусов.

- Карематы (коврик тактический) стандартные

- Туристические вспененные сидушки (с ремнем на защелке)", - говорилось в сообщении.

В качестве места сбора помощи был указан крытый легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА в Москве, в качестве контактных лиц – администраторы КЛФК.

 Между тем, министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с мобилизацией спортсменов.

"Спортсмены максимально мобилизованы. Нельзя выделять спорт как рафинированное сообщество, которое может пользоваться привилегиями. Наши спортсмены — патриоты, которые поддержали президента", - цитирует министра "Матч ТВ".

"Не может идти речь о какой‑то исключительности. Определенные меры защиты будут. Возможно, будет дана какая‑то отсрочка. Система будет продолжать активно развиваться, несмотря на ситуацию", - добавил Матыцин.

Теги: олег мтыцин, спортсмены, мобилизация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети