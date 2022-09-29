Министр спорта – о мобилизации: "Спортсмены – не исключительные люди, но определенные меры защиты будут"

Верифицированный Telegram-аккаунт Федерации скалолазания России разместил и позже удалил объявление о сборе "имущества, крайне необходимого на Донбасе" (авторское написание сохранено – прим. ред.).

Авторы объявления не указали, для кого именно собирается помощь: для мобилизованных, уже находящихся в зоне СВО или это гуманитарная помощь для жителей региона.

"Уважаемые друзья!

Просим оказать содействие в сборе имущества, крайне необходимого на Донбасе.

Будет уместна помощь в любом количестве:

- Спальные мешки экстра большого размера с температурным режимом от - 20 градусов.

- Карематы (коврик тактический) стандартные

- Туристические вспененные сидушки (с ремнем на защелке)", - говорилось в сообщении.

В качестве места сбора помощи был указан крытый легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА в Москве, в качестве контактных лиц – администраторы КЛФК.

Между тем, министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с мобилизацией спортсменов.

"Спортсмены максимально мобилизованы. Нельзя выделять спорт как рафинированное сообщество, которое может пользоваться привилегиями. Наши спортсмены — патриоты, которые поддержали президента", - цитирует министра "Матч ТВ".

"Не может идти речь о какой‑то исключительности. Определенные меры защиты будут. Возможно, будет дана какая‑то отсрочка. Система будет продолжать активно развиваться, несмотря на ситуацию", - добавил Матыцин.