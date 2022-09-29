Спят где приходится. Пермяки пожаловались на переполненный пункт сбора в Елани

Мобилизованные жители Лысьвы (Пермский край) пожаловались на переполненный пункт сбора. Якобы речь идет о пункте в свердловской Елани. Десятки, если не сотни мужчин ожидают своей очереди по несколько часов, спят на полу в обнимку с вещами и буквально занимают каждый метр здания.

Как рассказала Накануне.RU уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, ситуация должна наладиться уже сегодня, поскольку накануне туда приезжал полпред в УрФО Владимир Якушев. Сама же омбудсмен не планирует посещать Елань в ближайшее время, так как ежедневно занимается проблемами местных военкоматов. При этом, по словам Мерзляковой, она постоянно находится на связи с городом для оперативного решения возникающих проблем.

Вчера временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков также отметил ситуацию в пункте сбора в Елани, заявив, что проблемы как таковой нет: ожидание это не большая цена за то, чтобы все мобилизованные прошли медосмотр, получили форму и необходимые вещи и были направлены именно в свои казармы.

"В связи с тем, что мобилизация производится впервые за многие годы, данный вопрос отрабатывался на различных тренировках, учениях, сборах. Поэтому, когда идет поставка личного состава, организованы различные пункты, на которых идет проверка. Может показаться, что есть какие-то трудности, но это не так. К нам прибывает, например, 10 автобусов. Мы же не можем сразу эти 10 автобусов: раз – и их не стало. Надо каждому форму одежды подобрать по размеру, пройти медосмотр, чтобы он прибыл в ту казарму, в которую он предписан, чтобы у него было постельное белье. Все это есть в достаточном количестве, потому трудностей нет в Елани", - заявил Чирков.

Он также добавил, что военный комиссариат региона тесно сотрудничает с Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Так, все вопросы, которые задают общественникам, переадресовываются военным. Представители ОНФ приезжают в Елань, чтобы лично убедиться в ситуации, озвученной обеспокоенными родственниками и близкими мобилизованных. В конечно итоге, как заверяет Чирков, все вопросы решаются оперативно.