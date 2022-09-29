"Сражение за Красный Лиман становится генеральным"

Украинские войска усиливают наступление на Красный Лиман, пытаясь обойти город и взять его в кольцо. Военкоры отмечают, что ВСУ изо всех сил стараются перерезать снабжение лиманской группировки союзных сил, а сражение все больше перерастает в генеральное.

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Военкор Евгений Поддубный пишет, что впереди очень тяжелые недели. Донбасс и часть Новороссии воссоединяются с Россией, и командование ВСУ попытается добиться успехов на фронте. НАТОвскому командованию удалось создать видимость подготовки наступления на Запорожском и других направлениях, чтобы перебросить туда резервы и ослабить оборону на Осколе, полагает блогер Максим Фомин ("Владлен Татарский").

Обозреватель Борис Рожин считает, что Киев ставит задачу вынудить командование ВС РФ оставить Красный Лиман, Дробышево (к северо-западу) и Ямполь (к юго-востоку), чтобы избежать окружения, как это произошло в Изюме после прорыва под Балаклеей. Атаки непосредственно на Дробышево и Красный Лиман пока отбиваются, боевики несут серьезные потери. (Вероятно, именно об этом вчера сообщило Минобороны РФ: 66-я и 93-я механизированные бригады ВСУ потеряли более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть БМП и три бронеавтомобиля).

Военкор Семен Пегов днем сообщил тревожные сведения. Боевики накануне высылали разведдозоры к Торскому, что северо-востчнее Красного Лимана. Группы были выявлены и отброшены, но местные жители сообщили о штурмовых колоннах и технике боевиков, сформированных в районе Колодезей - небольшого села к северу от Лимана. Притом что Торское - это главная дорожная развязка, по которой можно попасть в Красный Лиман и Дробышево (через Торское идет дорога на Кременную в ЛНР). В случае утраты контроля над ней наши группировки рискуют попасть в окружение.

Позже он заявил, что по Торскому нацисты ударили кассетными боеприпасами с немецкими минами DM-1399.

В вечерней сводке обозреватель Юрий Подоляка отметил, что боевики пытались прорваться через наши позиции в районе Колодезей и выйти на линию снабжения Сватово - Красный Лиман, но потерпели неудачу, так как мощно работала наша артиллерия. Также наши войска наносили удары по переправам боевиков через Северский Донец и пока не позволяют им накопить достаточно сил, чтобы нанести удар в тыл Лиманскому укрепрайону (военный журналист Герман Куликовский сообщил, что по скоплениям техники противника юго-западнее Лимана, был нанесен удар "Смерчами", и, как передают с мест, "попали куда надо"). Однако севернее, на левом, восточном берегу Оскола, у нацистов есть уже два плацдарма в районе Двуречья и Купянска, с которых они могут новую наступательную операцию, чтобы военной победой покрыть позор политического поражения от проведенных референдумов по воссоединению четырех регионов с Россией.

Борис Рожин также сообщает, что боевики расширяют плацдарм на восточном берегу Оскола, готовя наступление с целью выхода к границам ЛНР. А фронт на Осколе находится в критическом состоянии.

Телеграм-канал "Военный осведомитель" пишет, что Красный Лиман находится в крайне угрожающем положении: с севера между городом и передовыми частями противника остается лишь Дробышево и всего несколько километров земли.

Как отмечает военкор Юрий Котенок, плотность боевых порядков подросла, и это уже не дает противнику возможности применять ту тактику, которая была применена на Харьковском направлении, когда боевики мелкими группами одновременно просочились через линию фронта и оказались в нашем тылу, исполнив большое наступление. Сейчас такое не получается. В то же время они проскакивают на пикапах, так как сплошной линии фронта нет, и только прямой отпор заставляет их откатываться на исходные позиции.

Украинское издание "Страна" пишет, что благодаря отсутствию линии фронта и лесистой местности украинские подразделения могут осуществлять прорывы в тыл российских войск небольшими мобильными группами, за которыми затем идут основные механизированные подразделения. За счет этой тактики и идет продвижение.

Украинские телеграм-каналы передают, что главком ВСУ Залужный доложил Зеленскому о полной готовности ВСУ к решительному наступлению за Осколом. Оно начнется в течение недели и позволит украинским войскам прорваться к Луганску. Ни о каких договоренностях Зеленский и слышат не хочет, и его поддерживают США. Также Зеленский приказывает наступать, невзирая ни на какие потери, и во что бы то ни стало захватить Лиман. Он заявляет, что в итоге захватит вообще все освобожденные территории.

При этом канал "Легитимный" пишет со ссылкой на неназванный источник, что западные аналитические центры предупреждают: все может быстро измениться. На данный момент ситуация в конфликте очень хрупкая и может в любой момент повернутся в любую сторону.