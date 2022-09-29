29 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество Свердловская область В России
Коллаж, мобилизация, солдаты, военкомат (2022) | Фото: Накануне.RU

В свердловской полиции раскрыли схему мошенничества, связанную с мобилизацией

С объявлением частичной мобилизации на Среднем Урале сразу активизировались мошенники, которые наживаются на данной ситуации. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил руководитель отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Артем Лаздынь.
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По его словам, такие факты действительно встречаются, но не носят массовый характер.

"Звонят гражданам и говорят: вы попадаете под мобилизацию, и чтобы, так сказать, "отмазаться" от нее, надо перечислить определенную денежную сумму на счет. Естественно, это мошенничество: если кто-то и переводит деньги, то никто никуда не возвращается. Никаких липовых справок об отсрочке от мобилизации не предоставляется", - рассказал подполковник Лаздынь, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Он уточнил, что категории тех, кто может претендовать на отсрочку от мобилизации, установлены нормативно-правовыми актами, которые можно найти в интернете.

"Такие факты [мошенничества] есть. Думаю, они будут увеличиваться. Но сейчас массовый характер пока не носят", - заключил Артем Лаздынь.

Напомним, что телефонные аферисты резко прекратили свою активность на Среднем Урале после начала российской спецоперации на Украине в феврале этого года. Однако уже в апреле случаи мошенничества возобновились.

Теги: мошенники, полиция, мобилизация, схема



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