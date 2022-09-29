29 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество В России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

Володин заявил, что состоящим на воинском учете россиянам нельзя покидать место жительства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") вновь внес смуту, объявив, что, согласно закону, состоящим на воинском учете гражданам с момента объявления мобилизации нельзя покидать место жительства без разрешения военкоматов.

Примечательно, что буквально накануне правительственный сайт "Объясняем.рф" (за него отвечает вице-премьер Дмитрий Чернышенко) дал обратный ответ: граждане, не получившие повестки, могут выезжать в текущих условиях частичной мобилизации как за пределы региона, так и за пределы страны.

"Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21). Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Его тут же спросили, как он вообще себе представляет это: если все состоящие на воинском учете мужчины сегодня останутся на месте жительства, то экономика просто встанет.

В целом слова Володина в комментариях к его посту уже мало кого интересуют: пользователи задают вопросы о своих несправедливо мобилизованных родственниках, интересуются, почему Минобороны не обеспечивает мобилизованных всем необходимым, как два дня назад мобилизованные граждане оказываются в дороге в Донбасс, хотя сообщалось, что они должны пройти качественную подготовку и обучение.

Накануне Володин уже пугал граждан некими списками выезжающих из страны россиян, которые, якобы, кто-то ведет. Потом его коллегам пришлось опровергать эти слова.

Теги: вячеслав володин, мобилизация, россияне, место жительства



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