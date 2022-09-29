Володин заявил, что состоящим на воинском учете россиянам нельзя покидать место жительства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") вновь внес смуту, объявив, что, согласно закону, состоящим на воинском учете гражданам с момента объявления мобилизации нельзя покидать место жительства без разрешения военкоматов.

Примечательно, что буквально накануне правительственный сайт "Объясняем.рф" (за него отвечает вице-премьер Дмитрий Чернышенко) дал обратный ответ: граждане, не получившие повестки, могут выезжать в текущих условиях частичной мобилизации как за пределы региона, так и за пределы страны.

"Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21). Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Его тут же спросили, как он вообще себе представляет это: если все состоящие на воинском учете мужчины сегодня останутся на месте жительства, то экономика просто встанет.

В целом слова Володина в комментариях к его посту уже мало кого интересуют: пользователи задают вопросы о своих несправедливо мобилизованных родственниках, интересуются, почему Минобороны не обеспечивает мобилизованных всем необходимым, как два дня назад мобилизованные граждане оказываются в дороге в Донбасс, хотя сообщалось, что они должны пройти качественную подготовку и обучение.

Накануне Володин уже пугал граждан некими списками выезжающих из страны россиян, которые, якобы, кто-то ведет. Потом его коллегам пришлось опровергать эти слова.