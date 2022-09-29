29 Сентября 2022
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Общество В России
Маргарита Симоньян (2022) | Фото: t.me/piloramatrue / telegram-канал Тиграна Кеосаяна

Симоньян вызвала бурную реакцию россиян своим призывом "не врать"

Главред RT Маргарита Симоньян в одном из своих видеоообращений заявила о том, что "пора перестать врать". Ролик появился, в частности, в Telegram-канале "Кеосаян daily" её супруга Тиграна Кеосаяна.

"Врать надо заканчивать. На всех уровнях. Везде. В банках, министерствах, военкоматах, на заводах, в школах, университетах, в медийных организациях. Вранье кого-то может "отмазать", кому-то – продлить срок службы, как гаджету какому-нибудь, но вранье всегда ведет к принятию неправильных решений. А неправильные решения ведут к потерям. И часто – к необратимым. Чтобы локти не кусать себе потом, надо прекращать врать", – сказала Симоньян.

Призыв известного госпропагандиста вызвал большой отклик как обычных пользователей, которые призвали Симоньян рассказать правду, например, про ковид и вакцины, так и авторов российского Telegram. Например, политик Максим Шевченко отметил:

"Маргарита Симоновна призналась, что Россия – тотальная "империя лжи"? Особенно улыбнуло про "пора кончать врать в (небольшая пауза) медийных организациях". Или она не про Россию?"

Журналист и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак попросила "Джорджа Оруэлла перестать".

Telegram-канал "Анатомия событий" отреагировал на выступление Симоньян так: "Публичный садомазохизм?"

Канал "Неудаща" назвал выступление "неожиданным каминг-аутом одного из демиургов и главных персонажей российских медиа". "Коллектив приктопканала переживает, как бы Маргарите Симоновне за этот спич не впаяли популярную ныне статью о дискредитации Вооруженных сил РФ", – пишет "Неудаща".

Telegram-канал "Временное правительство" говорит о том, что "Симоньян так заявление на увольнение подает, ну и лодку раскачивает".

"Если серьезно, это попытка канализировать негатив от мобилизации, отвести от себя. Политическая спекуляция, имеющая целью раскол. Как недавно Кадыров наехал на силовиков, которые избегают участия в мобилизации, так Симоньян и Владимир Соловьев пытаются наезжать на Минобороны и военкомов, обвиняя их в "перегибах на местах" (Соловьев еще и к расстрелам призывал, но после Усть-Илимска замолчал). Симоньян, кстати, на этой теме еще, видимо, и зарабатывает, подсвечивая нужных ей спонсоров – Ротенбергов, например [имеются в виду акции помощи мобилизованным]?" – предполагает "Временное правительство".

Напомним, возглавляемый Симоньян канал Russia today получает довольно внушительные деньги из госбюджета. В 2020 г. АНО "ТВ-Новости", управляющая телеканалами RT на разных языках и их интернет-версиями, получила в совокупности 27,4 млрд руб. В 2021 г. – 27,3 млрд руб. Траты бюджета на госпропаганду в целом в разы больше.

Теги: Russia today, RT, Маргарита Симоньян, вранье



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