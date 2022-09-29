29 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество В России
Эльвира Набиуллина (2022) | Фото: пресс-служба Банка России

ЦБ собрал у банков списки сотрудников, претендующих на отсрочку по мобилизации

Центральный банк России запросил у банков списки сотрудников, которые могут попасть под мобилизацию, но также могут претендовать на бронь, пишет "Коммерсант". Запрос получили все системно значимые банки, всего около сотни кредитных учреждений.

Источники в банках говорят, что критерия для отбора два – наличие у сотрудника высшего образования и критическая важность его работы, перечня конкретных должностей нет, банк сам определяет важность сотрудника.  

Как и в случае с бронью айтишников от Минцифры, решение о предоставлении отсрочки банковским работникам будет принимать Генштаб Минобороны, куда ЦБ направит документы.

Из финансового сектора бронь получат сотрудники организаций, "обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение".

На начало сентября 2022 года в России была 361 кредитная организация. Численность сотрудников банков может превышать 600 тыс. человек.

Источники издания говорят, что в списки ЦБ рекомендовал вписать не более 30% численного состава персонала.

По данным одного из собеседников на банковском рынке, в каждом банке из пятерки крупнейших под мобилизацию формально попадают не менее 1 тыс. сотрудников.

Теги: цб, банки, мобилизация, бронь, отсрочка



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