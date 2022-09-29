ОНФ Югры завалили жалобами на мобилизацию: за три дня общественники получили свыше 300 обращений

В Общероссийский Народный Фронт Югры за три дня поступило более 300 обращений от жителей автономного округа, считающих, что их близких мобилизовали по ошибке. Об этом общественники сообщают в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Почти 40 запросов направлены активистами на рассмотрение в окружной военкомат.

"Мы беремся за самые сложные вопросы, которые требуют быстрого вмешательства. Призывают человека с онкологическим заболеванием без медкомиссии. Повестка - отцу трех малолетних детей, а жена беременна четвертым. Повестка - единственному сыну матери, страдающей серьезным недугом", - отмечает руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Снисаренко.

Благодаря работе ОНФ, в настоящий момент четыре человека получили отсрочку: молодой человек из Ханты-Мансийска, который является айтишником, он получил время, чтобы дождаться обещанной брони от предприятия. Мужчина из Когалыма, получил отсрочку по возрасту.

Есть и истории, когда люди, имеющие основания для отсрочки не отказываются от мобилизации. Так, молодой человек, у которого жена-инвалид, а ребенку год, решил, что стране он сегодня нужен больше.