29 Сентября 2022
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мяч, футбол, футбольное поле (2018) | Фото: Накануне.RU

В "Торпедо" хотят разобраться, почему пенальти в игре с "Уралом" решил пробить Коста

Главный тренер московского "Торпедо" Николай Савичев намерен разобраться, почему в матче 3 тура группового раунда Кубка России против "Урала" игрок его команды не забил важный пенальти.

Встреча состоялась накануне в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч уже на первой минуте игры забил форвард уральцев Алексей Каштанов. Под занавес встречи гости получили право на пенальти, однако торпедовец Марк Коста ударил мимо ворот.

После игры Савичева спросили, должен ли был именно Коста исполнять 11-метровый, или это было ситуативное решение самого игрока.

"В тренировочном процессе каждая команда всегда тренирует этот компонент. Казалось, что он хорошо исполняет. Почему именно он взял мяч – будем разбираться, может, он так был уверен. К сожалению, мы не забили", - приводит слова специалиста официальный сайт "Торпедо".

Также он ответил на вопрос, почему в матчах с "Уралом" в Екатеринбурге москвичи уже второй раз подряд не реализуют пенальти.

"Нужно об этом спрашивать игроков, которые не забивают. Будем разбираться. Можно было уехать из Екатеринбурга с очками", - заключил наставник столичного клуба.

Напомним, что ранее команды провели матч в рамках РПЛ, и тогда сильнее оказались футболисты Виктора Гончаренко. Пока что это единственная победа "Урала" в нынешнем чемпионате.

Теги: Торпедо, Урал, пенальти



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