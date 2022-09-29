29 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Коллаж, мобилизация, солдат, вооруженные силы (2022) | Фото: Накануне.RU

Дмитрий Махонин примет участие в отправке мобилизованных прикамцев

Сегодня со сборного пункта военного комиссариата Пермского края пункта состоится отправка очередного эшелона мобилизованных прикамцев для прохождения подготовки в учебном центре, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным пресс-службы краевого правительства, участие в мероприятии примет глава региона Дмитрий Махонин.

Напомним, частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. По указу президента Владимира Путина призвать должны 300 тыс. резервистов из 25 млн. Из Пермского края ранее ушло два эшелона мобилизованных. Первый отправился 26 сентября, второй — 27 сентября. Призванных на военную службу жителей края отправляют для формирования подразделений в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище или в учебный центр в Свердловскую область.

Министерству территориальной безопасности края совместно с военным комиссариатом было поручено следить за строгим соблюдением законности при проведении в регионе частичной мобилизации. Чтобы не допускать призыва тех, кто не отвечает критериям, заявленным Минобороны РФ. Индивидуально будет разбираться каждый спорный случай.

Теги: мобилизация, эшелон, Дмитрий Махонин



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