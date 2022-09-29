Бастрыкину доложат о слепой пенсионерке из Екатеринбурга, оставшейся в новом доме без горячей воды

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с пенсионеркой из Екатеринбурга, которую сначала оставили одну в аварийном бараке без газа, света и горячей воды, а потом переселили в новое жилье, но тоже без воды.

"В программе одного из федеральных каналов сообщалось о коммунальных проблемах инвалида по зрению из Свердловской области. 85-летняя женщина сначала проживала одна в аварийном доме. Впоследствии, после вмешательства журналистов, сотрудники социальной защиты приняли меры по переселению пенсионерки, однако в новом жилье также отсутствуют условия для нормального проживания, в частности, нет воды. По мнению корреспондентов, именно вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей органами местной власти женщина вынуждена жить в таких условиях", - говорится в сообщении от пресс-службы СКР.

Напомним, что речь идет о пенсионерке Наталье Данилевской. Женщина буквально передвигалась по старому дому наощупь, а о том, что из него давно съехали все жильцы узнала только после того, как к ней пришли заколачивать дверь. В районной администрации пояснили, что екатеринбурженка не подала вовремя нужные для переселения документы.

У пенсионерки нет родственников: справляться с ситуацией ей помогала подруга, а также жители ближайших домов, которые носили женщине горячую еду и необходимые вещи. В итоге, после обнародования истории, пожилую женщину все же переселили из двухэтажного барака в новый дом, но и там не было горячей воды.

Доклад о ситуации и принятых мерах Бастрыкину должен предоставить руководитель СУ СК России по Свердловской области Богинский. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.