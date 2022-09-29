Бастрыкину доложат о слепой пенсионерке из Екатеринбурга, оставшейся в новом доме без горячей воды

29 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
(2005) | Фото: 2001.novayagazeta.ru

Бастрыкину доложат о слепой пенсионерке из Екатеринбурга, оставшейся в новом доме без горячей воды

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с пенсионеркой из Екатеринбурга, которую сначала оставили одну в аварийном бараке без газа, света и горячей воды, а потом переселили в новое жилье, но тоже без воды.

"В программе одного из федеральных каналов сообщалось о коммунальных проблемах инвалида по зрению из Свердловской области. 85-летняя женщина сначала проживала одна в аварийном доме. Впоследствии, после вмешательства журналистов, сотрудники социальной защиты приняли меры по переселению пенсионерки, однако в новом жилье также отсутствуют условия для нормального проживания, в частности, нет воды. По мнению корреспондентов, именно вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей органами местной власти женщина вынуждена жить в таких условиях", - говорится в сообщении от пресс-службы СКР.

Напомним, что речь идет о пенсионерке Наталье Данилевской. Женщина буквально передвигалась по старому дому наощупь, а о том, что из него давно съехали все жильцы узнала только после того, как к ней пришли заколачивать дверь. В районной администрации пояснили, что екатеринбурженка не подала вовремя нужные для переселения документы.

У пенсионерки нет родственников: справляться с ситуацией ей помогала подруга, а также жители ближайших домов, которые носили женщине горячую еду и необходимые вещи. В итоге, после обнародования истории, пожилую женщину все же переселили из двухэтажного барака в новый дом, но и там не было горячей воды.

Доклад о ситуации и принятых мерах Бастрыкину должен предоставить руководитель СУ СК России по Свердловской области Богинский. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Теги: Быстрыкин, пенсионерка, Екатеринбург, жилье, вода



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети