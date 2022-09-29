29 Сентября 2022
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Происшествия За рубежом
Утечка газа (2022) | Фото: Министерство обороны Дании

Новые версии и новая утечка: идет расследование диверсий на газопроводе "Северный поток"

Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из "Северных потоков", сообщает местное издание Svenska Dagbladet. Пока подробностей о размерах утечки нет.

Между тем, британский телеканал Sky News узнал версии диверсий на "Северных потоках", которые сейчас рассматриваются в Минобороны Великобритании. Британские военные полагают, что "Северный поток" и "Северный поток-2" могли быть повреждены с помощью дистанционных взрывных устройств, которые были установлены месяцы или годы назад.

По информации источника, мины могли спустить на морское дно на длинной веревке, выбросить за борт лодки или разместить с помощью беспилотника, передает РБК.

Собеседник Sky News также опроверг версию, что российская подводная лодка могла установить взрывные устройства. По его словам, глубина Балтийского моря не позволяет сделать это.

Теги: северный поток, газопровод, диверсия, взрыв, взрывное устройство, утечка



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