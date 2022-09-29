В Челябинской области семьи мобилизованных получат единовременную выплату

Семьи мобилизованных в Челябинской области получат единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей на одного ребенка. С такой инициативой выступил губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Очень важно, я уже про это говорил, поддержать семьи, детей наших мобилизованных ребят. Сделать это сейчас, в моменте. Именно на это направлена данная инициатива", – подчеркнул он.

Решение будет принято завтра на заседании Законодательного собрания области. По словам губернатора, прорабатывается комплекс дополнительных мер социальной поддержки для семей мобилизованных граждан. Также будет открыта горячая линия для поддержки семей мобилизованных. Кроме того, власти региона приняли решение о дополнительном снабжении мобилизованных граждан. В частности, речь идёт о теплой одежде.

На заседании призывной комиссии Алексей Текслер напомнил о задаче контролировать соответствие мобилизуемых граждан утвержденным категориям.