Военкома Усть-Илимска вывели из комы
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале высказался о состоянии раненого военного комиссара из Усть-Илимска Александра Елисеева.
"Сейчас он – на лечении в Иркутской областной клинической больнице. Врачи делают всё необходимое. Александра Владимировича вывели из медикаментозной комы. Он стабилен. Спасибо докторам за работу", - написал Кобзев.
Напомним, 26 сентября 25-летний местный житель Руслан Зинин пришел в военкомат с обрезом и несколько раз выстрелил в военкома. После этого Зинина задержали.