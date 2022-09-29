29 Сентября 2022
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Кардиодиспансер Сургута (2021) | Фото: Накануне.RU

Военкома Усть-Илимска вывели из комы

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале высказался о состоянии раненого военного комиссара из Усть-Илимска Александра Елисеева.
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"Сейчас он – на лечении в Иркутской областной клинической больнице. Врачи делают всё необходимое. Александра Владимировича вывели из медикаментозной комы. Он стабилен. Спасибо докторам за работу", - написал Кобзев.

Напомним, 26 сентября 25-летний местный житель Руслан Зинин пришел в военкомат с обрезом и несколько раз выстрелил в военкома. После этого Зинина задержали.

Теги: Усть-Илимск, военный комиссар, Александр Елисеев



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