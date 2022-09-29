В Новосибирске подожгли военкомат

В России продолжаются поджоги военкоматов. Ранним утром в четверг, 29 сентября, мужчина попытался поджечь военкомат Кировского и Ленинского районов Новосибирска.

В два окна здания военкомата были брошены бутылки с зажигательной смесью, рассказал военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев. Снаружи здания началось горение, но его удалось быстро потушить, помещения военкомата не пострадали. Подозреваемого задержали.

Поджоги военкоматов с начала мобилизации происходили в разных городах страны (Нижний Новгород, Урюпинск, Владивосток). В Усть-Илимске мужчина пришел в военкомат с обрезом и расстрелял военкома, тот выжил, но находится в тяжелом состоянии.