МЧС продолжает тушить торфяник у деревни Большое Седельниково

К Екатеринбургу снова подобрался смог, причиной которого стал тлеющий торфяник у деревни Большое Седельниково. Дымом заволокло ЕКАД, Кольцово и Уктус.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, сейчас 152 человека продолжают тушить 28 га тлеющего торфа у деревни. Для пролива задействовано 24 единицы спецтехники, и благодаря пожарному автомобильному насосно-рукавному комплексу, каждые сутки на очаги перекачивается более 5 тыс. кубометров воды.

Продолжаются работы по перемешиванию торфа с помощью шанцевого инструмента и заводнению территории для ликвидации тления. Напомним, что тление торфяника в деревне началось еще 22 сентября - тогда Екатеринбурга впервые и накрыл смог.