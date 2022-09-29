29 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Горящие торфяники у Екатеринбурга (2021) | Фото: Софья Косачёва / Гринпис

МЧС продолжает тушить торфяник у деревни Большое Седельниково 

К Екатеринбургу снова подобрался смог, причиной которого стал тлеющий торфяник у деревни Большое Седельниково. Дымом заволокло ЕКАД, Кольцово и Уктус.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, сейчас 152 человека продолжают тушить 28 га тлеющего торфа у деревни. Для пролива задействовано 24 единицы спецтехники, и благодаря пожарному автомобильному насосно-рукавному комплексу, каждые сутки на очаги перекачивается более 5 тыс. кубометров воды.

Продолжаются работы по перемешиванию торфа с помощью шанцевого инструмента и заводнению территории для ликвидации тления. Напомним, что тление торфяника в деревне началось еще 22 сентября - тогда Екатеринбурга впервые и накрыл смог.

Теги: торфяник, тушение, МЧС, смог, Екатеринбург



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