29 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
полиция, мигалки (2018) | Фото: Накануне.RU

Суд арестовал уральского "шумахера", устроившего гонки с полицией

На Среднем Урале полицейские из подразделения ГИБДД Сухого Лога задержали лихача, который не выполнил законное требование об остановке и попытался скрыться.
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Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в ходе длительного преследования нарушитель, подвергая реальной опасности себя и других участников дорожного движения, совершил 14 выездов на полосу встречного движения.

"Остросюжетная история получила свое начало в деревне Сергуловка Сухоложского района. 31-летний водитель "Лада-Веста" гражданин Яговкин решил поупражняться в скоростном передвижении по населенному пункту, проигнорировав команду инспектора ДПС. В погоне за уральским "шумахером" были задействованы не только представители МВД, но и коллеги региональной Росгвардиии. Когда гонщика в одном из дворов, что называется, прижали, выяснилось, что им оказался местный житель.

Имелся ли в его крови алкоголь или наркотические вещества, в ближайшее время покажет назначенная полицией экспертиза. Однако уже сейчас могу смело сказать, что образцом поведения он и ранее не отличался. Так, в 2016 году мужчина привлекался к ответственности за нетрезвое вождение, не имея права управления транспортным средством (часть 3 статьи 12.8 КоАП РФ). А с момента получения прав выводов не сделал и продолжил злостно игнорировать ПДД, за что неоднократно наказывался. После задержания любителя экстремальной езды суд арестовал его на сутки из 15 возможных. Сейчас он ожидает решения суда еще по 14 составленным в отношении него инспекторами ДПС протоколам за выезд на встречку. Лихачу грозит лишение права управления на срок до 16 лет по совокупности противоправных поступков", - отметил полковник Горелых.

Представитель МВД призвал автолюбителей не испытывать судьбу в надежде, что фортуна улыбнется и удастся ретироваться, если сотрудники ДПС продемонстрировали необходимость остановки транспортного средства.

Теги: гонщик, полиция, суд, арест



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