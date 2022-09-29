29 Сентября 2022
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Политика В России
Дмитрий Рогозин в тире. (2022) | Фото: Дмитрий Рогозин

Рогозин назвал ложью сообщения об отказе работать полпредом будущего Крымского федерального округа

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин до сих пор не комментировал свое возможное трудоустройство. Но на высказывание о том, что он, якобы, отказался возглавить будущий Крымский федеральный округ, отреагировал.

"Это ложь. В это грозное для нашей страны время я готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее неоднократно Рогозина "сватали" в полпреды округа, в который, предположительно, вместе с Крымом войдут территории ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины после референдумов о присоединении к России. Правда, в некоторых версиях предполагалось, что эти территории объединят с Северо-Кавказским округом, и брать соответствующий комплекс проблем на себя Рогозин не захочет. Также высказывалось мнение, что работа полпредом для него является понижением после кресла главы Роскосмоса, и идти на него Рогозин не желает.  

Теги: дмитрий рогозин, полпред, крымский федеральный округ



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