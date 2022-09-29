Международные наблюдатели оценили реакцию Запада на референдумы

Международные наблюдатели назвали проявлением двойных стандартов оценки Западом референдумов по вхождению в состав РФ на правах ее субъектов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

"Почему они (западные страны) не признают тот факт, что жители Донбасса голосуют за или против? Они ничего не признают, что исходит из России, они только говорят, что это ложь. Это двойные стандарты Европейского Союза",- заявила РИА Новости нидерландская журналистка Сонья ван ден Энде.

При этом Сонья ван ден Энде, следившая за ходом голосования и подсчетом голосов на референдумах, подчеркивает, что, поговорив со многими людьми, услышала, что "все они выступают за то, чтобы быть частью России из-за страданий на протяжении более восьми лет".

Политический деятель Мирей Муэль полагает: "если они не признают некоторые референдумы, не признают голоса, страны и территории, речь будет идти о двойных стандартах".

Напомним, ранее озвучены окончательные данные по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины после подсчета 100% бюллетеней.