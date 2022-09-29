Российские банки формируют бронь для сотрудников

Банк России начал формировать списки сотрудников кредитных учреждений, претендующих на бронь от частичной мобилизации.

Для формирования списков было установлено два основных критерия — наличие высшего образования у сотрудника и критическая важность его работы. Как считает регулятор, в такой перечень можно было включить не более 30% численного состава персонала финансовой организации.

В каждом банке из топ-5 под мобилизацию потенциально попадают не менее 1 тыс. сотрудников, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в Госдуме России призвали дать каждому предприятию квоту по числу работников, которым могут предоставить бронь от частичной мобилизации.