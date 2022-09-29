29 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество В России
Сбербанк (2020) | Фото: Накануне.RU

Российские банки формируют бронь для сотрудников

Банк России начал формировать списки сотрудников кредитных учреждений, претендующих на бронь от частичной мобилизации.

Для формирования списков было установлено два основных критерия — наличие высшего образования у сотрудника и критическая важность его работы. Как считает регулятор, в такой перечень можно было включить не более 30% численного состава персонала финансовой организации.

В каждом банке из топ-5 под мобилизацию потенциально попадают не менее 1 тыс. сотрудников, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в Госдуме России призвали дать каждому предприятию квоту по числу работников, которым могут предоставить бронь от частичной мобилизации.

Теги: банки, бронь, мобилизация, спецоперация



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