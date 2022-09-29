В России зафиксирован рост спроса на лекарства первой необходимости

Аптечные в России фиксируют увеличение спроса на лекарства и медизделия первой необходимости на фоне начала частичной мобилизации.

Как заявила директор СРО "Ассоциация независимых аптек", глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова, благотворительные фонды, организации и простые граждане приобретают для ВС РФ противовоспалительные, противоожоговые, обезболивающие, антисептические и жаропонижающие препараты, а также перевязочные материалы, пластыри и шприцы.

По словам эксперта, в зоне боевых действий жизненно нужны кровоостанавливающие, такие как гемостатическая губка, индивидуальный перевязочный пакет и медицинский жгут. При этом жгуты, по ее словам, на текущий момент присутствуют не во всех аптеках.

Росздравнадзор начал мониторинг наличия данных медицинских изделий в целях оперативной маршрутизации продукции, имеющейся у поставщиков и производителей, в аптечные организации. Ведомство отмечает, что нехватки этих медизделий на данный момент не наблюдается, сообщают "Известия".

Напомним, Госдума возьмет на контроль ситуацию, попавшую на "видеозапись из казармы". На видео якобы из пункта сбора и подготовки военнослужащая говорит мобилизованным мужчинам, что якобы форма и прочая военная атрибутика - это единственное, что может предоставить армия. Все медикаменты, жгуты и даже спальные мешки они якобы должны найти себе сами.