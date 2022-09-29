29 Сентября 2022
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Политика В России
Карты МИР, Mastercard, VISA (2022) | Фото: Накануне.RU

СМИ: в Турции могут создать кредитную организацию для "Мира"

Турция в качестве альтернативы может пойти создание нового банка для работы с картами российской платежной системы "Мир".

Как сообщил директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин, прорабатываются также варианты с закрытым клирингом и блокчейном. По его словам, решение об альтернативном механизме будет представлено "в ближайшие дни".

Днем ранее сообщалось, что все банки Турции перестали принимать карты "Мир". В посольстве РФ в Анкаре подтвердили, что держатели российских карт действительно столкнулись с проблемами в Турции и от них поступают многочисленные жалобы. Диппредставительство советует россиянам брать в поездку наличные. Там подтвердили: Москва и Анкара уже работают над поиском альтернатив, сообщают "Известия".

Теги: Турция, банковские карты, платежная система



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