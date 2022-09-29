29 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Политика В России
Военный билет и удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (2022) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили дать каждой компании долю на бронь от мобилизации

В Госдуме России призвали дать каждому предприятию квоту по числу работников, которым могут предоставить бронь от частичной мобилизации.

Об этом говорится в письме фракции ЛДПР, которое в ближайшее время его направят в правительство РФ. Как заявил инициатор обращения депутат ГД Владимир Кошелев, для этого можно определить минимальный процент от штатной численности, который критически важен для сохранения объемов производства.

"Напомню, что даже во время Великой Отечественной войны "бронированными" были 47% москвичей-мужчин. А в среднем на предприятиях страны — до 25%", - заявил депутат.

"Молодые ученые, специалисты всех профилей и работники системообразующих предприятий нужны здесь", — считает депутат.

У сотрудников ряда отраслей уже есть официальная отсрочка от частичной мобилизации, плюс представители ряда сфер вышли на диалог с властями по поводу брони критически важных работников. Так, сейчас предприятия пищевой промышленности готовят перечни критически важных сотрудников, для которых рассчитывают попросить отсрочку — например, для персонала, обслуживающего оборудование, технологов, инженеров, агрономов, сообщают "Известия".

Как стало известно, вьетнамский банк BIDV и казахстанский "Халык" не принимают российские карты, хотя ранее они были в числе партнеров.

Теги: Госдума, бронь, мобилизация, спецоперация



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