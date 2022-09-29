29 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество В России
нотариус, закон, правосудие (2012) | Фото: real.nn.ru

В России вырос спрос на доверенности и завещания

С момента объявления частичной мобилизации в России нотариусы говорят об увеличении обращений граждан.

Как сообщили в Федеральной нотариальной палате, многим мобилизованным требуется срочно оформить доверенность, например, на управление или распоряжение имуществом, на оформление тех или иных документов, либо согласие на сделку, на юридически значимые действия в адрес ребенка и др.

ФНП приняла решение о предоставлении льгот для мобилизованных россиян. В частности, их освободят от оплаты услуг правового и технического характера. Эти льготы будут распространяться на удостоверение различных видов доверенностей, в том числе на распоряжение имуществом, свершение сделок, выдачу согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и др. Также предложено создать в регионах "дежурные нотариальные конторы", которые могли бы работать в выходные.

Как следует из указа ФНП, те, кто уже получил повестку, при ее предъявлении нотариусами обслуживаются без записи и вне очереди, сообщают "Ведомости".

Теги: нотариус, завещания, доверенность, мобилизация, спецоперация



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